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قمة تجمع شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان على أرض الإمارات.. اليوم

07:01 ص الأحد 03 فبراير 2019
قمة تجمع شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان على أرض الإمارات.. اليوم

الدكتور أحمد الطيب

القاهرة- مصراوي:

يتوجه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الأحد، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، لعقد قمة مشتركة مع البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وذلك ضمن عدة فعاليات تشملها الزيارة المشتركة لشيخ الأزهر وبابا الفاتيكان إلى الإمارات.

وتأتي زيارة الطيب، إلى الإمارات، تلبية لدعوة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، ومن المقرر أن يُعقد على هامش الزيارة مؤتمر تحت عنوان "لقاء الأخوة الإنسانية" وذلك يومي 3 و 4 فبراير الجاري، بمشاركة نخبة من كبار القيادات الدينية والفكرية في العالم.

أحمد الطيب الإمارات أبو ظبي قمة مشتركة البابا فرنسيس

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