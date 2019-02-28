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    صورة جديدة لصلاح تُثير غضب رواد ​مواقع التواصل

    05:03 م الخميس 28 فبراير 2019
    صورة جديدة لصلاح تُثير غضب رواد ​مواقع التواصل

    محمد صلاح

    القاهرة- مصراوي:

    أثارت الصورة التي نشرها محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، غضب بعض رواد مواقع التواصل.

    ونشر صلاح صورته الشخصية وظهر مبتسمًا، في الوقت الذي انتقادها رواد السوشيال ميديا، خاصة أنها تتزامن مع حادث "محطة مصر"، الذي أسفر عن وفاة 22 شخصًا وإصابة 40 أخرين.

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    محمد صلاح نادي ليفربول مواقع التواصل الاجتماعي

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