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    البرلمان ينعى ضحايا حادث محطة مصر

    06:10 م الأربعاء 27 فبراير 2019
    البرلمان ينعى ضحايا حادث محطة مصر

    مجلس النواب

    كتب- أحمد علي:

    نعى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، ضحايا حادث محطة مصر.

    وأوضح المجلس في بيان، الأربعاء، أنه يتخذ الإجراءات الدستورية واللائحية اللازمة للوقوف على أسباب هذا الحادث، وسيدعو المسؤولين في جلساته القادمة لبحث تداعيات هذا الحادث الأليم ومحاسبة المتسببين عنه.

    ويشاطر مجلس النواب أسر الضحايا الأحزان في مصابهم الجلل، يرجو المولى عز وجل أن يسكن ضحايا هذا الحادث فسيح جناته، وأن يلهم آلهم وذويهم صبر المؤمنين، وأن يعجل بشفاء المصابين.

    حادث محطة مصر البرلمان المصري مجلس النواب علي عبدالعال

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