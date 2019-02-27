رئيس الوزراء: "حساب عسير" في انتظار المسؤول عن حادث محطة مصر (فيديو)

"حسابًا عسيرًا".. مدبولي يكشف ماذا قال السيسي عن حادث محطة مصر؟

كتبت- ياسمين محمد:

قال رئيس الوزراء إن المسؤول عن حادث حريق محطة مصر بوسط القاهرة "سيحاسب حسابا عسيرا"، مؤكدا أن "فترة السكوت على التقاعس والأخطاء التي تودي بحياة المواطنين انتهت."

وقتل 20 شخصا في حادث اصطدام جرار صباح الأربعاء، بأحد الأرصفة في محطة مصر، محطة القطارات الرئيسية في البلاد، بحسب التلفزيون المصري.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي من موقع الحادث، أن "حياة كل مواطن مصري غالية على الدولة، وأي إصابة أو ضرر يصيب مواطنًا، يشكل ألمًا للدولة.... كفانا هذه الأنواع من الأخطاء".

وقالت هيئة السكة الحديد إن جرارا اصطدم صباح الأربعاء بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة. أسفر الحادث عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا وإصابة اخرين، بحسب التلفزيون المصري.

نقلت سيارات إسعاف الضحايا إلى مستشفيات قريبة من المحطة، فيما انتقل المسؤولون إلى مكان الحادث للوقوف على اخر التطورات. كانت بعض الجثث متفحمة جراء الحريق التي تسبب فيه الاصطدام.

أخلت السلطات المحطة وأعلنت هيئة السكة الحديد توقف حركة القطارات من وإلى المحطة.

يشار إلى أن حوادث القطارات تتكرر بين الحين والاخر. كان أسوأ تلك الحوادث قد وقع في 2002 حينما اندلعت النيران في عربات قطار ركاب عند مدينة العياط جنوب الجيزة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 360 شخصا.

وفي 2012، اصطدم أحد القطارات في محافظة أسيوط بحافلة نقل تلاميذ ما أسفر عن مقتل 50 معظمهم من الأطفال.

في 2017، قتل 29 شخصا وأصيب 61 اخرين في نحو 1793 حادث قطار شهدتها البلاد، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وشهدت العام الماضي أكثر من حادثة، أبرزها في فبراير حين اصطدم قطارين في محافظة البحيرة ما أسفر عن مقتل 19 شخصا.