الجرار رقم 2302.. وزارة النقل تعلق على حادث محطة مصر

"حسابًا عسيرًا".. مدبولي يكشف ماذا قال السيسي عن حادث محطة مصر؟

كتب- أسامة عبدالكريم:

قال محمد عز، مستشار وزير النقل، إن حادث محطة مصر، الذي وقع اليوم الأربعاء؛ جاء نتيجة اصطدام جرار 2302، بجدار خرساني لرصيف رقم 6، أدى لحريق هائل نتج عنه سقوط عدد من الوفيات والمصابين.

وقال عز في تصريحات لـ"إكسترا نيوز"، إن هيئة السكة الحديد تعاملت على الفور مع الحادث، وتدخلت قوات الدفاع المدني للسيطرة على الحادث.

وأضاف مستشار وزير النقل، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والمهندس هشام عرفات، وزير النقل، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وصلوا إلى موقع الحادث.

وشب حريق هائل، صباح اليوم الأربعاء، بمحطة مصر، بمنطقة رمسيس؛ إثر اصطدام جرار قطار بهيئة السكك الحديدية في المحطة بجدار خرساني على رصيف رقم 6، ما أدى إلى انفجار شديد نتج عنه تفحم العديد من الجثث وسط هلع من المواطنين.

وتسبب حادث الاصطدام في اشتعال نيران هائلة داخل المحطة، وتفحم عدد كبير من الجثث.