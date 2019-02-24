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    رئيس وزراء بلجيكا يصل شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية الأوروبية

    08:30 م الأحد 24 فبراير 2019
    رئيس وزراء بلجيكا يصل شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية الأوروبية

    شارل ميشيل رئيس وزراء بلجيكا

    كتب ـ يوسف عفيفي:

    وصل شارل ميشيل رئيس وزراء بلجيكا، مساء الأحد، إلى مطار شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربيية الأوروبية الأولى التي انطلقت اليوم بشرم الشيخ برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك.

    وانطلقت مساء اليوم الأحد بمدينة شرم الشيخ أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى تحت شعار "في استقرارنا نستثمر" برئاسة مشتركة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، وتستمر لمدة يومين بمشاركة عربية وأوروبية عالية المستوى.

    وتبحث القمة، تعزيز الشراكة العربية الأوروبية وسبل التعامل المشترك مع التحديات العالمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك مثل مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية وموضوعات نزع السلاح.

    كما تناقش القمة سبل التعامل المشترك مع التحديات الإقليمية وتعزيز الشراكة العربية الأوروبية.

    وتستعرض القمة سبل التعامل مع التحديات الراهنة والمشتركة في المنطقتين العربية والأوروبية اللتين تمثلان 12% من سكان العالم وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ما من شأنه تعزيز الاستقرار والازدهار والرفاه في المنطقتين.

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