خطة النواب تناقش الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية الاثنين المقبل

كتبت- ميرا إبراهيم:

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تقرير اللجنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2017 /2018، وذلك باجتماعها يوم الاثنين المقبل.

ويسبق ذلك الاجتماع اجتماعين يوم الأحد لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (54) لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوربي بشأن إطار الدعم الموحد 2017 -2020، والموقعة في القاهرة بتاريخ 29/10/2017، والخطابات المتبادلة المُكملة لها الموقعة في بروكسل بتاريخي 17/10/2018 و30/10/2018. وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 67 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون في المسائل الجمركية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، والموقعة في المنامة بتاريخ 11/11/2018.​