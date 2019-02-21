"اقتصادية النواب" تناقش 3 مشروعات قوانين الأسبوع المقبل

كتبت- ميرا إبرهيم:

تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عدة اجتماعات تبدأها صباح السبت وحتى مساء الاثنين المقبل، تشمل مناقشة 3 قوانين: "مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2018 (من حيث المبدأ"، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن نقابة التجاريين، ومشروع قانون مقدم من النائب عطية الفيومي وآخرين بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية التجارية".

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد زكي السويدي، بشأن مناقشة القواعد والأسس التي يقوم عليها برنامج المساندة التصديرية وآثاره الاقتصادية، إضافة لقراري ر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 68 لسنة 2019 الأول بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2016، في القاهرة بتاريخ 23/12/2018، والثاني بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2016، في القاهرة بتاريخ 23/12/2018.