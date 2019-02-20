بـ1730 فريقًا طبيًا.. محافظة الجيزة تستعد لحملة 100 مليون صحة

كتب-إسلام ضيف:

انتهت محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة الصحة من التجهيزات الطبية اللازمة لاستقبال الحملة القومية "100مليون صحة" للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض الغير سارية "ضغط وسكر وسمنة".

وحسب بيان، الأربعاء، تنطلق الحملة بالجيزة في الفترة من 1/3/2019 وحتى نهاية شهر أبريل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن الحملة القومية 100 مليون صحة تقام لأول مرة في مصر، وتأتي في إطار خطة الدولة للاهتمام بصحة المواطنين وتأتى محافظة الجيزة ضمن محافظات المرحلة الثالثة.

وأكد راشد أن الحملة محل اهتمام ومتابعة مباشرة من الرئيس وتستهدف مسح طبي لحوالي 5.3 مليون مواطن بالمحافظة وتهدف إلى الكشف المبكر عن الاصابة بفيروس سي ومرض السكر والضغط والسمنة من خلال 1730 فريق طبي.

وأشار راشد إلى أن مديرية الشئون الصحية جهزت جميع وحدات الرعاية الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، ومراكز الشباب، وسيارات العيادات المتنقلة التي تجوب أنحاء المحافظة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين من الجنسين بداية من سن 18 عام.

ومن المقرر أن يستمر عمل الحملة على مدار اليوم من خلال فريق طبي بالفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة الثالثة عصراً، وفريق طبي بالفترة المسائية من الساعة الثالثة عصراً حتى التاسعة مساءاً.

وأضاف راشد أنه تم تشكيل لجنة من المحافظة لمتابعة أعمال الحملة القومية ل100 مليون صحه على أرض الواقع، وتوفير المناخ المناسب لها وتذليل المعوقات كافة لتحقيق عوامل النجاح بالتنسيق مع أجهزة الأمن والقوات المسلحة لتقديم التأمين اللازم للمواطنين والقائمين على الحملة.

وأكد راشد على جميع الجهات التنفيذية بضرورة المشاركة والتعاون وتفعيل دور الأزهر والأوقاف والجمعيات الأهلية في الإعلان عن الحملة وتوعية المواطنين، وحثهم على الحضور لتوقيع المسح الطبي عليهم، موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع أعمال النظافة وتمهيد الطرق ورفع كفاءة الإنارة بالطرق المؤدية للمنشأت الصحية للتيسير على المواطنين وسهولة تنقل الفرق الطبية بأنحاء المحافظة.

ووجه راشد مدير مديرية الشئون الصحية بضرورة التأكد من إجراء المسح الطبي لكافة المواطنين وخاصة الأماكن التي تشهد وجود تجمعات كبيرة من المواطنين.

وقالت الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الشئون الصحية، إن الخدمات المقدمة من خلال الحملة التوعية الصحية للمواطنين هي: إجراء التحاليل اللازمة للكشف عن فيروس سي والسكر وقياس الضغط والطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم، مؤكدة أن المواطنين المصابين سيتلقون العلاج على نفقة الدولة بالمجان داخل 14 مركز طبي على مستوى المحافظة.