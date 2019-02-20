أمطار وشبورة وبرودة شديدة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس الخميس

القاهرة- أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 20

شبين الكوم 11 19

طنطا 10 19

دمنهور 09 18

الإسكندرية 08 17

بلطيم 08 17

مطروح 07 18

السلوم 07 17

سيوة 05 20

بورسعيد 12 18

دمياط 12 17

الزقازيق 11 18

الاسماعيلية 08 20

السويس 08 19

العريش 11 17

رفح 10 16

رأس سدر 12 19

نخل 02 17

نويبع 14 20

طابا 12 18

كاترين 01 12

الطور 10 21

شرم الشيخ 14 22

الغردقة 12 24

مرسى علم 12 23

الفيوم 11 20

بنى سويف 11 20

المنيا 10 20

أسيوط 07 21

سوهاج 07 22

قنا 08 23

الأقصر 08 24

أسوان 09 24

أبوسمبل 08 24

الوادي الجديد 05 24

شلاتين 12 23

أبو رماد 14 22

راس حدربة 14 22

حلايب 15 22