محمود بدر: وقعت طلبًا مع برلمانيين لتعديل الدستور.. وتقديمه غدًا

القاهرة - مصراوي:

أعلن محمود بدر، عضو مجلس النواب، توقيعه مع مجموعة من أعضاء مجلس النواب، يمثلون خمس الأعضاء، على تقديم بعض التعديلات الدستورية، إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، غدًا الأحد.

وقال بدر عبر حسابه على موقع "تويتر"، مساء السبت: "وقعت منذ قليل ضمن مجموعة من زملائي أعضاء مجلس النواب (خُمس الأعضاء طبقا للدستور) على تقديم بعض التعديلات الدستورية إلى رئيس مجلس النواب غدًا تمهيدًا للمضي قدمًا بالإجراءات الدستورية الصحيحة.. والله الموفق والمستعان".