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التعليم العالي: وضع حجر أساس الجامعة الألمانية بالعاصمة الإدارية غداً

12:43 م السبت 02 فبراير 2019
التعليم العالي: وضع حجر أساس الجامعة الألمانية بالعاصمة الإدارية غداً

وزير التعليم العالي

كتبت-داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه من المقرر أن يشهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي مراسم وضع حجر الأساس للجامعة الألمانية، غداً، بالعاصمة الإدارية.

وقالت التعليم العالي، في بيان لها، وسيشارك في الحضور الوزير بيتر ألتماير، الوزير الاتحادي للاقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية.

ويذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إنشاء الجامعة الألمانية الدولية "جامعة للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة"، الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية، والمركز الألماني للدراسات الدولية ممثلًا عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية، على أن تبدأ الدراسة بها سبتمبر 2020

وزارة التعليم العالي الجامعة الألمانية العاصمة الإدارية خالد عبد الغفار

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