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"الشكاوى الموحدة": استقبلنا 1061 شكوى عدم تنفيذ إزالات خلال 2018

12:48 م السبت 02 فبراير 2019
"الشكاوى الموحدة": استقبلنا 1061 شكوى عدم تنفيذ إزالات خلال 2018

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكـان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لعام 2018، في تلقي شكاوى المواطنين في مختلف القضايا، والتعامل معها، وايجاد حلول لها بالتواصل مع مختلف الجهات، وذلك من خلال تقريرٍ شامل يوضح ما تم خلال العام الماضي.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، خلال التقرير، إلى أنه فيما يتعلق بالبعد الأمني، واتساقًا مع اتجاه الدولة للتصدي للمخالفين والمتعدين على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل، أمنت وزارة الداخلية حملات تنفيذ قرارات الإزالة والتعديات بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والأجهزة المحلية ومن ذلك بعض الشكاوي الواردة للمنظومة التي يشكو فيها بعض المواطنين من عدم تنفيذ قرارات الإزالة.

وأوضح التقرير- بحسب بيان- أنه ورد للمنظومة 1061 شكوى من عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة حيث قامت الوزارة بتوجيه مديريات الأمن لإدراجها ضمن الحملات المكبرة المخططة خلال العام.

كما استقبلت المنظومة خلال هذا العام 327 شكوى حول تعرض بعض المواطنين للتهديد والترويع من قبل بعض الخارجين عن القانون وتم التعامل معها.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الإسكان منظومة الشكاوى الحكومية

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