وزيرة الثقافة من السد العالي: الثقافة عنوانًا للصمود وحصنًا للدفاع عن الهوية

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كتب - محمد عاطف:

تفقدت الدكتورة ايناس عبدالدايم وزير الثقافة، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، عددًا من المواقع الثقافية والفنية بمحافظة أسوان والتي تستضيف فعاليات وعروض مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في الأماكن السياحية والتراثية.

بدأت الوزيرة جولتها بمتحف النيل، وشهدت عرضًا مشتركًا اندمجت فيه ثقافات قارتي آسيا وأفريقيا ليتأكد مفهوم حوار الحضارات بالفنون لفرق سوهاج والأردن والكونغو وكينيا.

وواصلت وزيرة الثقافة جولتها إلى السد العالي وحضرت عرضًا لفرق المغرب والجزائر موريشيوس.

وقالت: "السد العالي رمزًا عبّر عن إرادة المصريين لبناء المستقبل"، موضحة أن الثقافة ستظل عنوانًا للصمود، ترسم مسارات وآفاق جديدة للابداع وتساهم في الاستنارة الفكرية التي تعزز القيم والمبادئ الايجابية للمجتمع وتصحح بعض المفاهيم الخاطئة باعتبارها حصنًا للدفاع عن الهوية.

واستكملت وزيرة الثقافة جولتها بمكتبة قرية ادندان في مركز نصر النوبة، وأشادت بالمواهب الفنية والثقافية للأطفال، مؤكدة ضرورة تنمية قدراتهم الإبداعية بموروثهم التراثي.

وفي ختام الجولة، زارت "عبدالدايم"، قصر ثقافة توشكي وكان في استقبالها ممدوح فتحي عمدة توشكى، ومشايخ النوبة وتفقدت معهم الأعمال الانشائية لقصر الثقافة.

وشددت على الشركات المنفذة بضرورة إنهاء الأعمال وفقًا لجدول زمني محدد حتى يتمكن أهالي المدينة من ممارسة أنشطتهم الثقافية والفنية.

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