​الأزهر ينعي شهداء القوات المسلحة في سيناء

كتب - محمود مصطفى:

نعى الأزهر الشريف، رجال القوات المسلحة الذين استشهدوا بشمال سيناء، مؤكدًا أن المعركة ضد الإرهاب هي معركة جميع المصريين الذين يقفون خلف رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، حتى تطهير كامل تراب الوطن من الإرهاب واجتثاثه من جذوره.

وأشاد الأزهر الشريف في بيان له صباح الأحد، بجهود القوات المسلحة وتضحياتها البطولية في شمال سيناء، والتي تأتي استكمالًا لجهودها العظيمة في مكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.

وتقدم الأزهر بخالص التعازي للقوات المسلحة ولأسر شهداء الواجب الوطني، سائلًا الله - عز وجل - أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ مصر وأهلها من كل مكروه.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، أمس السبت، إن العناصر الإرهابية هاجمت إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.

وأضاف الرفاعي، في بيان إن قوة الارتكاز الأمني تصدت للعناصر الإرهابية واشتبكت معها، حيث تمكنت من القضاء على 7 تكفيريين.

وتابع المتحدث العسكري: "ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة واستشهاد ضابط و14 درجات أخرى، وجاري استكمال أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بمنطقة الحدث".