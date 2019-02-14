"تضامن البرلمان" تناقش اتفاق التمويل الأوروبي لبرنامج الهجرة.. اليوم

القاهرة - مصراوي:

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، في العاشرة صباح اليوم الخميس، اجتماعًا لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق تمويل بين مصر والمفوضية الأوروبية، بشأن برنامج "تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر، والموقع في بروكسل بتاريخ 17 أكتوبر عام 2018.

كان مجلس الوزراء وافق على مشروع القرار الجمهوري في جلسته المنعقدة في ديسمبر الماضي.

ويهدف الاتفاق إلى المساهمة في التصدي لتحديات الهجرة في مصر، وذلك من خلال تحقيق ثلاثة أهداف محددة تتمثل في تعزيز إدارة الهجرة في مصر، وذلك من خلال تنفيذ مشروع "تحسين إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي"، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.

وبموجب الاتفاق سيتم تنفيذ 4 مشروعات محددة وهي مشروع "معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية من خلال الأشغال كثيفة العمالة وإمكانية التشغيل"، ومشروع "معالجة العوامل الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، ومشروع "برنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة"، ومشروع "معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية ودعم المجتمعات المتكاملة في صعيد مصر"، وتقدر التكلفة الاجمالية للبرنامج بمبلغ 63 مليون و 600 ألف يورو.​