ندوة حول نموذج محاكاة لجامعة الدول العربية بمعرض الكتاب

القاهرة- أ ش أ:

عقدت، اليوم الجمعة، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة حول نموذج محاكاة لجامعة الدول العربية أقامته الجامعة.

نظم الندوة إدارة التدريب وتطوير أساليب العمل بقطاع الشؤون الإدارية والمالية بالجامعة العربية بعنوان "نموذج محاكاة جامعة الدول العربية".

حضر الندوة وزير مفوض ماجد المطيري، مدير إدارة التدريب وتطوير أساليب العمل بجامعة الدول العربية.

وتطرقت الندوة إلى تفاصيل البرنامج التدريبي الخاص بنموذج "محاكاة جامعة الدول العربية" الذي تم بمشاركة عدد من الطلاب العرب في برنامج التدريب الصيفي لعام 2018، باعتباره أحد أهم أنواع التدريب التعريفي والتأهيلي للشباب وتزويدهم بمعلومات حول جامعة الدول العربية وآليات عملها ومنظومة العمل العربي المشترك وثقافات الأمة العربية بشكل عام.

كما تناولت الندوة إبراز دور الإدارة في تطوير قدرات ومهارات موظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ولإكسابهم الخبرات العلمية اللازمة لتمكينهم من القيام بأعمالهم بالشكل المطلوب.

وفي هذا الصدد، مازال الجناح الخاص بضيف الشرف "جامعة الدول العربية" مستمر في الأنشطة والفعاليات، كبرنامج ركن الطفل الذي يوفر على مدار الساعة الأنشطة الترفيهية والتثقيفية للأطفال وورش العمل التي تعكس رسالة تنمية الإبداع الحسي للأطفال.

وسعت الجامعة لتأصيل القيم الثقافية المصرية والعربية التي تناسب الفئات العمرية المختلفة، وكان هذا تحت رعاية وتعاون مركز الطفل للحضارة والإبداع بجمهورية مصر العربية.

كما يوجد بجناح الجامعة العربية منطقة القراءة الحرة التي وفرت للوافدين مساحة خاصة أو مكتبة صغيرة تتضمن بعض العناوين كالكتب والمراجع العربية أو الأجنبية حول نطاق جامعة الدول العربية والعمل العربي، والتي تم انتقاءها من مقتنيات مكتبة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.