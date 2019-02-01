التعليم تُعلق على مطالب المعلمين بصرف الرواتب والمكافآت على أساسي 2019

كتبت- ياسمين محمد:

علَّق الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، على مطالب المعلمين بصرف رواتبهم ومكافآتهم على أساسي عام 2019، وعدم تجميدها على أساسي عام 2014 كما هو الحال حالياً.

وقال عمر، في تصريح له عبر مجموعة "ادعم طارق شوقي" عبر تطبيق "واتس آب"، الجمعة، إن الوزارة تقف مع المعلمين من اليوم الأول، وخاطبت جميع الجهات الرسمية، وعملت على تعديل الميزانية العام الماضي، ولكنها لم تُعتمد من مجلس النواب.

وأضاف أن الوزارة عملت على تعديل الموازنة للعام القادم، وتأمل أن تُعتمد كما هيَّ.

وتابع: "أما فيما يخص أن المعلمين هم الشريحة الوحيدة التي يطبق عليها هذا التجميد، فأفيد بأن هذا حق يراد به باطل، فجميع موظفي الدولة البالغ عددهم ٧ ملايين موظف، ينطبق عليهم تلك القوانين الصادرة عن مجلس النواب منذ عام ٢٠١٥ حتى الآن، والتي نتمنى من المجلس أن يعيد النظر فيها".

وواصل: "وفيما يخص أن تلك الزيادة لا تُكلف الدولة أي أعباء مالية سوى بضعة ملايين، فأفيد بأن الزيادة المطلوبة ستكلف الميزانية ١٦٠ مليار جنيه لجميع موظفي الدولة".

وأوضح نائب وزير التعليم أن ما يثار بشأن إصدار الوزارة القرارات الأخيرة والخاصة بالعقود المؤقتة وضم المدة وخلافه، باعتبارها لتسكين المعلمين، ليس صحيحًا، مضيفا: "لسنا تلك الوزارة التي تعودتم عليها، فنحن لا نعمل من أجل البقاء وإنما من أجل الوطن وشعب مصر الذي أقسمنا على رعايته رعاية كاملة بكل ما أوتينا من قوة وجهد، فلكي تريد الحكم العادل فقارن بالماضي القريب بما كان يحدث سابقا ويحدث حاليا".

وقال عمر: "أقول للمعلمين إننا لن نتراجع عن إصلاح المنظومة التعليمية، ولن نتجاوب مع محاولات الابتزاز من بعض الأشخاص الساعين إلى الوصول إلى منصب بالوزارة أو النقابة مهما حدث ولن نتعامل مع أصحاب المطالب الفئوية".

وأضاف أن الوزارة أتاحت جميع إمكاناتها للتواصل المباشر مع المعلمين، ولأول مرة يكون هناك لقاءات مباشرة دورية بين وكلاء الوزارة والمعلمين والوزارة تتابعها، ولن تسمح بأن يكون هناك وسيط بين المعلمين والوزارة، ولا زعماء وهميين يوهمون المعلمين بأشياء غير حقيقية ويسوقون لأنفسهم على حساب زملائهم وإيهامهم بمعلومات ومدهم ببيانات غير صحيحة، فذلك العصر انتهى ولن يعود.

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