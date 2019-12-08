توفير مياه بديلة.. 7 معلومات عن قطع المياه بـ5 مناطق في القاهرة لمدة 29 ساعة

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق، بداية من العاشرة صباح اليوم الأحد وحتى عصر الغد الاثنين.

وينشر مصراوي 7 معلومات عن القرار المتخذ من جانب شركة مياه الشرب بالقاهرة.

- انقطعت المياه بشكل كامل عن مناطق (فنادق فيرمونت - أركاديا - الديار القطرية - مناطق شارع بولاق الجديد- مساكن زينهم).

- تشمل المناطق المتضررة ضعف الخدمة عن مناطق الدرب الأحمر والسيدة زينب.

- قطع الخدمة نتيجة أعمال لحامات على خط المياه قطر 1000 مم بجوار كوبري إمبابة بسبب ممشى أهل مصر.

- يمتد الجزء المتعلق بأعمال اللحام ضمن مشروع ممشى أهل مصر من كوبري إمبابة وحتى 15 مايو ببولاق.

- يستمر قطع الخدمة لمدة 29 ساعة بداية من 10 صباح اليوم حتى 3 عصر الغد.

- أهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

أعلنت الشركة توفير سيارات مياه صالحة للشرب يمكن الحصول عليها من خلال الاتصال برقم 125 من الخط الأرضي.

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