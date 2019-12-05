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"فايق" يلتقي رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان بالكويت

03:59 م الخميس 05 ديسمبر 2019
"فايق" يلتقي رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان بالكويت

محمد فايق وجاسم المباركي

كتب- محمد نصار:

التقى محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، السفير جاسم المباركي، رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية السادسة عشر للشبكة العربية والتي تُجرى اجتماعتها بالقاهرة.

وقدم فايق، التهنئة للسفير المباركي، على إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان للكويت، مؤكدًا أهمية الأدوار التي تقوم بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان في الوطن العربي، وشدد على أهمية الاستقلال للمؤسسات الوطنية بأدوارها.

وأكد المبارك، أهمية التعاون بين المؤسستين والاستفادة من خبرات المجلس المصري كأحد المؤسسات العربية والحاصلة على التصنيف (A) بما يساهم في تعزيز حقوق الإنسان وتنميتها وحمايتها واحترامها.

جاسم المباركي محمد فايق حقوق الإنسان بالكويت الكويت

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