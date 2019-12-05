"الإسكان": إعفاء المخصص لهم أراضٍ زراعية بالمدن الجديدة من غرامات التأخير

كتب - محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، إن الهيئة قررت منح تيسيرات في السداد للعملاء المخصص لهم (أراضٍ زراعية تمليك وبمقابل انتفاع) بالمدن الجديدة (الساري تخصيصها فقط).

وأوضح -في بيان اليوم- أن هذه التيسيرات تشمل الإعفاء من سداد غرامات التأخير حال قيام العملاء بسداد كامل المتأخرات المالية المُستحقة، خلال 4 أشهر اعتبارا من تاريخ الإعلان الذي سينشر في الصحف، وذلك تيسيراً من الهيئة على المواطنين.