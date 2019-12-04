إدارة الوقت والإتيكيت.. ننشر تفاصيل البرنامج التدريبي لنواب المحافظين الجدد بالوطنية للتدريب

كتب- محمد نصار:

بدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب، أمس الأول الاثنين، تنفيذ البرنامج التدريبي المكثف لنواب المحافظين الجدد الذين شملتهم حركة المحافظين الأخيرة، ويبلغ عددهم 23 نائبًا؛ وذلك في إطار توجه الحكومة نحو رفع قدراتهم وتأهيلهم للعمل في المحليات.

وقالت الدكتورة رشار راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال حفل استقبال نواب المحافظين بالأكاديمية، إن هذا التدريب يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للارتقاء بمستوى النواب الجدد وتأهيلهم للعمل المحلي.

وأكدت راغب، في تصريحات على هامش الاحتفالية، أن البرنامج التدريبي لنواب المحافظين يستمر 60 يومًا مقسمين على جزأين، الجزء الأول مدته 40 يومًا، وبعدها يعود النواب إلى محافظاتهم لممارسة ما تعلموه داخل الأكاديمية، ومن ثم يعودون مرة أخرى للأكاديمية لمدة 20 يومًا ليعرفوا مدى تطابق ما تعلموه مع الواقع الفعلي للعمل المحلي.

وحصل مصراوي على تفاصيل البرنامج التدريبي لنواب المحافظين الجدد، حيث صممت الأكاديمية الوطنية للتدريب برنامجًا تدريبيًا مكثفًا للنواب الجدد للمحافظين، من خلال تدريبهم على عدة مهارات.

- مهارات القيادة الفعالة.

- مهارات التواصل الفعال.

- مهارات الذكاء العاطفي والاجتماعي.

- المهارات الإدارية كإدارة الوقت وإدارة الأزمات وإدارة المشروعات وإدارة فرق العمل الناجحة وإدارة وقيادة التغيير.

- القانون.

- التعريف بمبادئ الإتيكيت.

- العلاقات العامة والتعامل مع الجمهور.