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السيسي يهنئ المصريين بالعام الجديد: أتمنى أن يسوده السلام والخير

10:56 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
السيسي يهنئ المصريين بالعام الجديد: أتمنى أن يسوده السلام والخير

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب - محمد عبدالناصر:

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والعالم أجمع، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2020.

وقال الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء: "أهنئ الشعب المصري والعالم أجمع، بمناسبة العام الميلادي الجديد، مع آمالي أن يكون هذا العام، عام خير وبناء وتماسك، يسوده الاستقرار والرخاء والسلام في مصر وكل العالم.. كل عام وأنتم بخير".pastedImage

السيسي العام الميلادي الجديد تويتر

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