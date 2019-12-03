السيسي يهنئ رومانيا وتايلاند بالعيد القومي

القاهرة - أ ش أ:

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس كلاوس يوهان رئيس رومانيا؛ بمناسبة العيد القومي، وأوفد عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة رومانيا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى ملك تايلاند الملك ماها فاجير الونجكورن؛ للتهنئة بالعيد القومي، وأوفد حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة مملكة تايلاند بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.