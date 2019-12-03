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السيسي يهنئ رومانيا وتايلاند بالعيد القومي

08:00 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
السيسي يهنئ رومانيا وتايلاند بالعيد القومي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة - أ ش أ:

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس كلاوس يوهان رئيس رومانيا؛ بمناسبة العيد القومي، وأوفد عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة رومانيا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى ملك تايلاند الملك ماها فاجير الونجكورن؛ للتهنئة بالعيد القومي، وأوفد حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة مملكة تايلاند بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

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Asha
السيسي رومانيا تهنئة تايلاند
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