كان مصريًا طيبًا.. عمرو موسي ينعي شعبان عبدالرحيم
04:59 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
كتب- محمد سامي:
نعى عمرو موسي وزير الخارجية الأسبق، وأمين عام جامعة الدول العربية الأسبق الفنان شعبان عبدالرحيم وقال: رحم الله شعبان عبد الرحيم كان مصريا طيبا يعيش ويؤدي ويمتع كان يحب ويكره كما أغنيته الشهيرة.
وأضاف موسي عبر حسابه على تويتر: "كان مؤديا من نوع خاص، لديه بعض من الطرافة المصرية مع قليل من السياسة.. خليط حفر لشعبان، مع هييييته الشهيرة ، مكانا في قلوب المصريين".
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