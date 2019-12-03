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كان مصريًا طيبًا.. عمرو موسي ينعي شعبان عبدالرحيم

04:59 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
كان مصريًا طيبًا.. عمرو موسي ينعي شعبان عبدالرحيم

عمرو موسى

كتب- محمد سامي:

نعى عمرو موسي وزير الخارجية الأسبق، وأمين عام جامعة الدول العربية الأسبق الفنان شعبان عبدالرحيم وقال: رحم الله شعبان عبد الرحيم كان مصريا طيبا يعيش ويؤدي ويمتع كان يحب ويكره كما أغنيته الشهيرة.

وأضاف موسي عبر حسابه على تويتر: "كان مؤديا من نوع خاص، لديه بعض من الطرافة المصرية مع قليل من السياسة.. خليط حفر لشعبان، مع هييييته الشهيرة ، مكانا في قلوب المصريين".

عمرو موسي شعبان عبدالرحيم جامعة الدول العربية تويتر

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