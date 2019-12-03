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مش هبيع مبادئي.. بسمة وهبة تنشر فيديو جديدا لتوضيح حقيقة انتقادها للإعلام

02:53 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
مش هبيع مبادئي.. بسمة وهبة تنشر فيديو جديدا لتوضيح حقيقة انتقادها للإعلام

بسمة وهبة

كتب- محمد سامي:

أذاعت الإعلامية بسمة وهبة فيديو جديدا على صفحتها على موقع فيس بوك، حيث تهكمت على احتفاء قنوات الإخوان بالفيديو التي عرضته أمس وهاجمت فيه مساحة الحرية في الإعلام المصري.

وأضافت بسمة: "أنا مش هبيع مبادئي ولا بلدي لأني لا بشم ولا بسكر ولا بلعب قمار ولا واكلة فلوس أيتام ولا عليا شيكات".

وأوضحت أن الفيديو الذي تم عرضه، أمس، هو برومو للبرنامج الجديد الخاص بها، والتي تعاقدت مع قناة one على تقديمه، ومتابعة: "كل كلمه تخص الحرية اتقالت في الفيديو حتحصل في البرنامج إن شاء الله حتشوفوا وتتعلموا يعني إيه وإزاي حرية الرأي والتعبير يا متآمرين".

بسمة وهبة فيس بوك الإخوان الإعلام المصري

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