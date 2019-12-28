​"الوفد": تشكيل مجموعة سياحية حكومية يحقق دفعة لنمو القطاع

كتبت- ميرا إبراهيم:

قالت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن تصديق رئيس الوزراء على قرار إنشاء المجموعة السياحية، على غرار المجموعة الاقتصادية -رغم عدم إعلانه رسميًا- سيحقق دفعة قوية لنمو منظومة السياحة في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت رمزي، في بيان، اليوم السبت، أن المجموعة من المقرر أن تضم وزارات السياحة والآثار والثقافة والطيران والداخلية والمالية، بالإضافة إلى اتحاد غرف المنشآت السياحية، وكل من له علاقة بالقطاع السياحي، مؤكدة أنها ستسهم بشكل كبير في تعزيز جهود الارتقاء بالمنظومة السياحية.

وأشارت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إلى أن الحكومة المصرية اتخذت في الآونة الأخيرة مجموعة من القرارات المتعلقة بالسياحة والآثار، بشكل سريع وغير مسبوق، بما يعزز رؤيتها لتطوير منظومة السياحة، وزيادة العائد الاقتصادي منها عبر زيادة الأنشطة، وجذب عدد أكبر من السياح من مختلف دول العالم.

وتابعت رمزي: "الحكومة اتخذت خطوات واعدة وغير مسبوقة في حل مشكلات شركات السياحة والمستثمرين في قطاع السياحة، كما أطلق البنك المركزي مبادرة لدعم قطاع السياحة بنحو 50 مليار جنيه".

وأعلن الدكتور خالد العناني، وزير الآثار والسياحة، خلال لقاء عدد من مسئولي الشركات السياحية، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وافق على قرار بإنشاء المجموعة السياحية على غرار المجموعة الاقتصادية للحكومة، إلا أنه لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن القرار حتى الآن.​