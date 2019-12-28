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الصحة: بدء تحصيل مساهمات المواطنين بالتأمين الصحي ببورسعيد مطلع يناير

03:12 م السبت 28 ديسمبر 2019
الصحة: بدء تحصيل مساهمات المواطنين بالتأمين الصحي ببورسعيد مطلع يناير

وزيرة الصحة ببورسعيد

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بدء تحصيل مساهمات المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، مطلع يناير المقبل، على أن تتحمل الدولة غير القادرين، بما يضمن استدامة المنظومة وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضي.

وينص قانون التأمين الصحي الشامل، على أن يدفع المشترك نسبة تصل إلى 15% للتحاليل والأشعة وصرف الأدوية، ويعفى من ذلك غير القادرين وأصحاب الأمراض المزمنة، بينما تكون العمليات الجراحية مجانية.

جاء ذلك اليوم خلال زيارة وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لمستشفى التضامن ببورسعيد، لمتابعة سير العمل ضمن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى إجراء ١٣٥١٨ عملية جراحية بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، منذ إطلاق المنظومة وحتى صباح اليوم السبت.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المواطنين الذين ترددوا على العيادات الخارجية بمستشفيات المنظومة بلغت ٢٦٨ ألفاً و٦٧٣ مواطن، فيما وصلت الفحوصات التي تم إجراؤها داخل المستشفيات إلى ١٦٤ ألفاً و٣٩٤ فحصاً تشمل أشعة وتحاليل بمختلف أنواعها.

وأضاف مجاهد أن العمليات التي تم إجراؤها بمستشفى التضامن بلغت 714 عملية جراحية بواقع 102 عملية كبرى، و494 عملية متوسطة، و118 عملية صغرى، كما تم إجراء 61 عملية أورام من إجمالي عدد العمليات التى تم إجراؤها، كما وجهت بزيادة فترة عمل العيادات الخارجية، الصباحية والمسائية لاستيعاب أعداد المنتفعين ومنع الازدحام.

وأشار إلى أن وزيرة الصحة أكدت أن الهدف من زياراتها المتكررة لمحافظة بورسعيد هو التأكد من جدارة الخدمة الطبية المقدمة بما يضمن حصول المرضي على أفضل خدمة صحية،وإتباع أدلة العمل الإكلينيكية.

كما استمعت وزيرة الصحة لشكوى أحد المرضي بالمستشفى واستجابت لشكواه على الفور ووجهت بعلاجه، كما أكدت ضرورة تحقيق رضاء المواطن عن الخدمة الطبية المقدمة له.

وزيرة الصحة بورسعيد هالة زايد التأمين الصحي الشامل

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