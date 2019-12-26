مختار جمعة: إنشاء مركز إحياء اللغة العربية بأكاديمية الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الخميس، إنشاء مركز إحياء اللغة العربية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين في مختلف مجالات اللغة العربية وأدابها.

وأوضح وزير الأوقاف في بيان، أن المركز الجديد يهدف إلى عقد دورات متقدمة جدًا في مجال اللغة العربية تعطى الأولوية فيها للأئمة والعاملين بالأوقاف وفي مجال الإعلام الديني مع إصدار بعض الدراسات الميسرة لتعليم العربية .

وأضاف الدكتور جمعة أن المركز سيدرس إمكانية منح شهادة التمكن في اللغة العربية تحت مسمى شهادة "البراعة في اللغة العربية" لتكون مكافئة لشهادة "التويفل" في اللغة الإنجليزية على ألا تمنح إلا لمن يحقق هذا المستوى المتقدم في مجال اللغة كتابة وتحدثا ببراعة عالية.

كما سيضم المركز الذي تعلن عنه الأوقاف مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في شهر ديسمبر مجلس أمناء من المتخصصين في مجال اللغة العربية .