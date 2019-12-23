حدث ليلًا| كواليس التعديل الوزاري.. وكشف غموض الهيكلين العظميين بالإسكندرية

شهدت الليلة الماضية، وحتى الساعات الأولى من اليوم الاثنين، عددًا من الأحداث المهمة، نستعرض بعضها في التقرير التالي..

- هل يحتاج تعيين وزير الدولة للإعلام تعديلًا دستوريًا؟ خبيران يجيبان

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على التعديل الوزاري، وفقًا لقرار رئيس الجمهورية.

- من محلب لمدبولي.. تفاصيل 5 حكومات في عهد السيسي

شهدت مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي منصب رئيس الجمهورية، في 3 يونيو 2014 وحتى 2019، عددًا من الحكومات المختلفة طيلة 5 سنوات مضت.

- هل الدستور ألزم الوزراء بتعيين 3 نواب فقط؟.. فقيه دستوري يجيب

قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إن الدستور لم يحدد عددًا معينًا لنواب رئيس الوزراء أو الوزير.

- بالصور- بورسعيد تتعاقد مع "هلنان" لإدارة قرية سياحية

وقع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء الأحد، عقد حق انتفاع قرية المرجان بمدينة بورفؤاد التابعة للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة مابين الجهاز وشركة الرضوان للاستثمار والمقاولات، التي تعاقدت بدورها مع مجموعة هلنان العالمية للفنادق لإدارة وتشغيل القرية.

- تغييرات في 11 وزارة.. تفاصيل حكومة مدبولي الثانية (فيديوجرافيك)

أدى أمس الأحد، الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي لتولي مهام عدد من الوزارات بعد رحيل من تولوا مسئوليتها منذ التعديل الوزاري السابق.

- إقرار التعديل الوزاري ورفض "المحليات".. تفاصيل جلسة عاصفة بالبرلمان

شهد مجلس النواب، أمس الأحد، عددًا من الأحداث المهمة، في جلسة وصفت بـ"العاصفة"، كان على رأسها إقرار التعديل الوزاري، ومناقشات قانون الإدارة المحلية، والذي قوبل بالرفض من غالبية الهيئات البرلمانية، لترفع الجلسة العامة دون إقراره.

- المسماري: جيشنا الوطني لليبيين فقط وتصريحات أردوغان "كاذبة"

قال الناطق باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، إن عدد مقاتلي الجيش التابع للقيادة العامة يتجاوز 80 ألف مقاتل، ما بين ضباط وضباط صف وجنود، كلهم من الوطنيين الغيورين على ليبيا.

- الدفاعات السورية تتصدى لصواريخ قادمة من إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام رسمية، مساء أمس الأحد، أن الدفاعات الجوية للجيش السوري، تصدت لصواريخ قادمة من جهة إسرائيل، كانت تقصد أهدافًا داخل سوريا.

- المسماري: 1000 قتيل من الميليشيات الإرهابية في طرابلس

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الليبي، إن الجيش كبد الميليشيات الإرهابية خسائر فادحة وصلت إلى 1000 قتيل خلال الأيام القليلة الماضية.

- لبنان: المحتجون يقطعون الطرقات والشرطة تؤمن منزل رئيس الحكومة المكلّف

على مدار 68 يومًا هي عمر الاحتجاجات اللبنانية، التي بدأت عفوية، قبل أن تتحول لحراك شعبي في شتى المناطق اللبنانية، للمطالبة باستقالة الحكومة، وحل الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد.

- "طمعوا في الشقة فوجدوا مفاجأة".. كشف لغز الهيكلين العظميين بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية غموض واقعة العثور على هيكلين عظميين لرجل وسيدة، على طريق محور المحمودية بمنطقة الحضرة الجديدة وسط الإسكندرية، وألقى القبض على 6 متهمين.

- اشتباكات بين الشرطة ومحتجين داعمين لمسلمي الويغور في هونج كونج

اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومئات المحتجين في هونج كونج، الأحد، بعدما أنزل محتجون العلم الصيني احتجاجًا على الممارسات الصينية بحق أقلية الويغور المسلمة.

- الجيش الليبي يرصد طائرة مدنية تنقل عتادًا عسكريًا من اسطنبول

أفاد الجيش الوطني الليبي، مساء الأحد، بأنه رصد طائرة "بوينج" تنقل عتادًا عسكريًا من اسطنبول إلى ليبيا.