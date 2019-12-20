حدث ليلاً| اتصال هاتفي بين السيسي ونظيره القبرصي وتطورات عزل ترامب

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي وكان أبرزها ما يلي:

السيسي يبحث مع نظيره القبرصي هاتفيًا التنسيق بشأن منطقة شرق المتوسط

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس.

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"عقيدة واحدة".. المتحدث العسكري ينشر فيلمًا عن دور الجيش في حماية الوطن

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، فيلمًا وثائقيًا بعنوان "عقيدة واحدة"، ويضم لقطات متنوعة لأسلحة الجيش المصري المتطورة والحديثة.

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مصطفى بكري يكشف تفاصيل برنامج الإبراشي الجديد على التلفزيون المصري

قال الإعلامي مصطفى بكري ، Yن الإعلامي وائل الإبراشي يستعد لإطلاق أولى حلقات برنامجه الجديد في 28 ديسمبر المقبل.

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"حظر المحمول والأطعمة".. 10 تحذيرات من المعاهد الأزهرية للمناطق في الامتحانات

يبدأ قطاع المعاهد الأزهرية، الإثنين المقبل، عقد امتحانات نصف العام، لصفوف النقل الابتدائي، بجميع أنحاء الجمهورية.

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بينهما ساعات.. حادثتان على خط سكك حديد "طنطا - الزقازيق"

شهد خط السكك الحديدية "الزقازيق- طنطا"، أمس الخميس، حادثتي تعطل أحد الجرارات وخروجه عن القضبان في مدينة السنطة بنطاق محافظة الغربية، واصطدم قطار بسيارة في قرية دندريط التابعة لمركز ميت غمر بنطاق محافظة الدقهلية.

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تصل لـ530 جنيهًا.. الأسعار الجديدة لاشتراكات النقل العام لكبار السن والمعاقين

انتهت هيئة النقل العام في القاهرة من وضع الأسعار الجديدة لاشتراكات لكبار السن والمعاقين، على خطوط أتوبيسات الهيئة في القاهرة الكبرى بالنسبة لجميع الخطوط.

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"التعليم": ألفا معلم يجتازون اختبارات التعاقد.. وتوزيع 120 ألف في يناير

أعلن نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين الدكتور محمد عمر اجتياز 2000 مُعلم مرشح للتعاقد مع الوزارة ضمن 120 ألف معلم، كل الإجراءات المطلوبة وتم إرسال بياناتهم للمديريات لترشيحهم في المدارس المتاحة لاستقبالهم.

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بعد إعلان توقفها في 4 ديسمبر.. عودة قناة "TEN" للبث قريبًا

أعلنت إدارة قناة "Ten"، عودة البث خلال الفترة المقبلة، عبر بيان رسمي، الخميس.

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بيلوسي: لن نرسل مواد المساءلة لـ"الشيوخ " حتى نتأكد من نزاهة المحاكمة

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إنها لن ترسل المواد الخاصة بمساءلة الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ "حتى تنظر في تفاصيل عملية المحاكمة"، كما أثارت تساؤلات بشأن نزاهة محاكمة هذا المجلس.

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تدويل الصراع الليبي.. هل يحول بوتين ليبيا إلى سوريا ثانية؟

رغم أهمية موقع ليبيا للقارة العجوز، إلا أن الأوروبيين لم يوحدوا موقفهم بعد إزاء الصراع في الجارة الجنوبية، رغم سعي ألمانيا في عقد مؤتمر حول الأزمة الليبية.

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السراج يطالب خمس دول بالمساعدة في صد الهجوم على العاصمة الليبية

وجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج الخميس رسائل إلى رؤساء الولايات المتحدة.

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بيلوسي استخدمت "الخيار النووي" ضد ترامب.. هل تدفع الثمن؟

بات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متهما في مجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك بعد قرار مجلس النواب رسميًا توجيه اتهاما له بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

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الخارجية السورية ترفض خطط أردوغان لإنشاء "منطقة آمنة"

جددت الخارجية السورية رفضها القاطع للسياسات والخطط التي يروج لها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإنشاء (منطقة آمنة) شمال شرقي البلاد وإعادة تسكين اللاجئين فيها.

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البرهان يتعهد بمحاكمة كل مرتكبي جرائم الحرب في دارفور أمام الجنائية الدولية

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، محاكمة ومحاسبة كل من ارتكب جريمة فى دارفور وخاصة في حق النازحين.

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