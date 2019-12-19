خاص| منذ 2016 حتى الآن.. ننشر تفاصيل 7.6 مليون مكالمة تلقتها "الكهرباء"

كتب - محمد صلاح:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تدشين عدد من قنوات التواصل مع المواطنين يمكن من خلالها الحصول على الخدمات المتعددة التي يقدمها القطاع أو تقديم شكواهم من فواتير الكهرباء أو من أي مشكلة تواجههم من خلال وجود قنوات متعددة لتلقي الشكوى عبر قنوات التواصل التالية:

وينفرد "مصراوي"، بنشر آخر إحصائية استقبلتها الوزارة منذ عام 2016 وحتى الآن:

1- مراكز الخدمة:

بلغ عدد مراكز الخدمة التي تم تطويرها للعمل بنظام الشباك الواحد بشركات توزيع الكهرباء 466 من 477 مركز وذلك عن طريق ميكنة الإجراءات والعمليات الخاصة بالخدمات المطلوبة من المواطنين على برنامج الشباك الواحد بما يتيح للمواطن سرعة الحصول على الخدمة من أي شباك وتقديم الشكوى.

2- الخط الساخن 121:

تم تعهيد تلقي شكاوى المواطنين على الخط الساخن 121 إلى شركة متخصصة في هذا المجال (شركة إكسيد) تقوم بتلقي الشكاوى وبلاغات العملاء على مدار الساعة (7/24).

ويتم حاليًا تطوير الخط الساخن لتلقي الشكاوى، ليصبح مركزًا لتقديم الخدمات وتم البدء في تلقى طلبات المواطنين عبر الخط الساخن بفرع 6 أكتوبر، تمهيدًا لتعميم التجربة على كافة شركات التوزيع، وجاري التنسيق مع شركة إكسيد لإخطار المواطن بموعد انقطاع التيار أو موعد سداد الفاتورة.

بلغ عدد المكالمات التي تم تلقيها منذ انطلاق الخدمة في 21 سبتمبر 2016 حتى الآن 7.6 مليون مكالمة، حيث تم تلقي 4.3 مليون بلاغ فني تمت إحالتها جميعها إلى الإدارة المختصة عن طريق النظام الإلكتروني ومتابعة الموقف حتى غلق الشكوى ـ متوسط زمن حل الشكوى الفنية 4.8 ساعة.

- تلقى المركز حتى الآن 295 ألف شكوى تجارية تمت إحالتها جميعها إلى الإدارة المختصة عن طريق النظام الإلكتروني ومتابعة الرد عليها ويتم الاتصال بكافة العملاء بعد ورود رد الشركة للتأكد من حل الشكوى ـ متوسط زمن حل الشكوى التجارية 3.9 أيام.

- تم تلقي 309 الف قراءة عداد، و104 ألف بلاغ عن أعمدة الإنارة، و19.4 الف بلاغ سرقة تيار، تم الرد على 870 ألف استعلام من المواطنين منها 16.7 ألف استعلام عن قيمة فاتورة ومتأخرات تحصيل.

3- تطبيق المحمول باسم "شكاوي فواتير الكهرباء" لتلقى شكاوى المواطنين من ارتفاع فواتير الكهرباء:

تم تلقي 5737 شكوى فواتير كهرباء تم إحالتها إلى الإدارات المختصة وبحثها وتم الانتهاء من الرد على 5319 شكوى منها.

4- الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة:

تلقى الموقع الإلكتروني للوزارة 62410 ألف شكوى من ارتفاع فاتورة الكهرباء تم إحالتها إلى الإدارات المختصة وبحثها وإبلاغ المواطنين بنتيجة البحث (معدل الرد 98%).

5- منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة:

تمت إحالة كافة الشكاوى الواردة من بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتي بلغت 35729 ألف شكوى إلى الجهات التابعة لإتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها ومتابعة الرد عليها، حيث تم الإنتهاء من بحث 34493 ألف شكوى والرد عليها (معدل الرد97 %)

6- تطبيق محمول لتقديم الخدمات الذكية:

- تم إعداد تطبيق محمول (خدمات الكهرباء الذكية) لتقديم الخدمات لكافة العملاء وتم نشره على play store بتاريخ 2019/8/5، وتم تطبيق الخدمة بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بتقديم 3 خدمات وهي (إبلاغ القراءة - استعلام فاتورة - سداد فاتورة) وسيتم تطبيق الخدمة في شركة القناة، نهاية الشهر الحالي.

واستكمال باقى الخدمات تباعا فور جاهزيتها تمهيدًا لتعميم التجربة على كافة شركات التوزيع.

تركيب عدادات مسبقة الدفع:

- تم تركيب حوالى 8.6 مليون عداد مسبق، مما يضمن دقة المحاسبة على استهلاكهم من التيار الكهربي.

- تم عمل خطة إحلال العدادات الميكانيكية القديمة بأخرى مسبقة دفع ذكية على أن يتم الانتهاء منها في2025.

مشروع العدادات الذكية:

يجرى حاليًا تنفيذ مشروع تجريبي لتركيب 250 ألف من العدادات الذكية بالإضافة إلى مراكز البيانات وطرق الاتصال الخاصة بها في نطاق 6 شركات توزيع (شمال القاهرة وجنوب القاهرة والإسكندرية والقناة وجنوب الدلتا ومصر الوسطى) حيث تم تركيب حوالي عدد 155 ألف عداد ذكي حتى تاريخه ومن المتوقع تفعيل النظام بنهاية العام الحالي.​