"قطر وسد النهضة وليبيا".. 35 رسالة لـ"السيسي" خلال لقاء ممثلي الإعلام الأجنبي

كتب- يوسف عفيفي وأسامة علي:​

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الاثنين، بممثلي وسائل الإعلام الأحنبية في مصر، على هامش منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.

وجاءت أبرز رسائل الرئيس، كالآتي:

- موقف مصر واضح من اتفاقية تركيا وحكومة فايز السراج، رئيس ما يعرف بـ"حكومة الوفاق الليبية"

- حريصون على التوصل لاتفاق مع حلفائنا اليونانيين في هذا الشأن".

- أنا مطمن على مصر، ومصر بتتقدم مش علشان أنا هنا، علشان شعب مصر هنا.. شعب مصر منتبه وكل يوم بينتبه أكتر".الدول عايزة شقا وحرمان وجهد ليل ونهار من أهلها بما فيهم الإعلام، يعنى نذاكر كويس".

- ليبيا والسودان أمن قومي لمصر، وهناك فرق بين التدخل وبين دعم الحل في ليبيا.

- هناك دول تتدخل لتأخير الحل السياسي في ليبيا منذ اتفاق الصخيرات

- ندعم الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، وموقفنا ثابت من ذلك

- مصر حريصة على التوصل إلى اتفاق مع اليونان بشأن ترسيم الحدود البحرية المشتركة بينهما، وكانت الأمور تسير بشكل جيد ولكن حدث تغيير في الحكومة اليونانية ونحرص على تفعيل الاتفاق مرة أخرى.

- متفائل بأن تشهد العلاقات دفعة كبيرة في الاقتصاد والسياسية ومجالات اخري، بنجاح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الانتخابات التشريعية .

- مصر موقفها ثابت بشأن حل الدولتين والاستيطان والقضية الفلسطينية".

- توجه إسرائيل نحو زيادة الاستيطان وضم وادي الأردن" وعود انتخابية من جانب بنيامين نتنياهو وهناك فرق بين الوعود وتنفيذها".

- علاقاتنا مع الأردن طيبة جدًا في التنسيق السياسي والاقتصادي

- مصر منفتحة في علاقاتها مع أشقائها العرب دون محددات ومستعدون للتعاون مع الجميع".

- مصر حريصة على التواصل مع الشباب وحركة المحافظين الأخيرة تعكس الاهتمام بتمكين الشباب واعطائهم الفرصة لتولي المناصب في المحافظات والوزارات.

- هناك مزيد من التواصل مع الشباب ونقوم باختيار عناصر شبابية من الأحزاب حتى تستطيع هذه الأحزاب المنافسة والمشاركة.

- ندعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لإعطاء فرصة للشباب الذين يدخلون سوق العمل

- ليست لدينا تحديات يمكن أن تعرقل الدولة المصرية إلا الاستقرار

- لدينا مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا

- النجاح لا يجب أن يكون على حساب دماء الشعوب وخراب البلاد

- مصر لها خط ثابت في التعامل مع قضاياها بما فيها المياه وهذه القضية لم تكن لتحدث إذا ما كانت الأمور مستقرة في مصر في 2011، ولم يكن ليحدث دون اتفاق.

- ننتظر في مارس القادم حل أزمة سد النهضة إما التوصل إلى اتفاق أو دخول طرف رابع في المفاوضات.

- مواردنا لا يجب إهدارها في اقتتال إنما يجب أن توجه إلى البناء والتعمير

- المشكلة اليمنية في سبيلها للحل بشكل أو بأخر ولكنه يأخذ وقتا لتفكيك عناصر الأزمة ولكنه يسير في مساره الصحيح.

- مصر تؤيد حل "القضية الفلسطينية" يؤدي إلى استقرار حقيقي يدخل المنطقة في مرحلة جديدة مثل المرحلة التي أعقبت الاتفاق بين مصر وإسرائيل لتحقيق الاستقرار.

- عن المصالحة مع قطر: "الطرف الآخر لم يتغير وهناك 13 شرطا تم وضعهم وحتي الأن لم يحدث شيء، مضيفًا: "نتمني نجاح أية جهود صادقة لنصل إلي التزامات دائمة"

- وسائل إعلام معينة لها تناول غير موضوعي بغرض الإضرار .

- مصر اذا كان دخلها مثل الدول التي تهاجمنا فذلك يعني 20 تريليون في العام وهو مبلغ ضخم، وخسارة على الدول التي تعمل تخريب منطقتها وهذا ليس إعلام أو مهنية هذا تآمر، ونتمني التوفيق والعمل علي إقامة علاقة صحية".

- أنا مطمئن علي مصر ومستقبلها ليس لوجودي في المنصب ولكن بسبب شعبها الذي تزداد معدلات الوعي لديه بشكل مضطرد،

- أكد على اهتمامه بالمرأة لأبعد مدي وأنه يعمل بكل السبل لتمكين المرأة لدورها العظيم في مصر علي مدار التاريخ الحديث والقديم.

- تحركت للحفاظ على هوية مصر والدفاع عن مستقبلها ومستقبل أبنائها.

- بذلنا جهودا كثيرة خلال الأعوام الماضية لاستيعاب الشباب والكفاءات داخل وخارج مصر.

- ندرس مبادرة للتدريب للشباب المصريين في الخارج.

- مشكلة منطقتنا العربية خلال العشرة أعوام الماضية هو التدخل في شؤون الدول وهذا حدث بشكل واضح، وهو أمر يؤدي إلى خراب البلاد، ونحن ضده".

- لن نسمح لأحد أن يعتقد أنه يستطيع السيطرة علي ليبيا والسودان ولن نسمح لأحد بالسيطرة عليهم".

- حريصين على ألا تتفتت دولنا مرة أخري وهذه هي ثوابت السياسة الخارجية المصرية منذ أعوام

- السيسي للإعلاميين: "أنتم مقاتلون مع مصر من أجل أن تبقى مستقرة"