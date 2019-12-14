التنفيذي لوزراء الشئون الإسلامية يوافق على استضافة الأوقاف المصرية الاجتماع المقبل

كتب - محمود مصطفى:

وافق المجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية بدول العالم الإسلامي بالإجماع على استضافة وزارة الأوقاف للدروة الـ13 للمجلس بجمهورية مصر العربية، في اجتماعه الذي عقد الخميس المقبل.

ويضم المجلس التنفيذي، وزراء بكل المملكة العربية السعودية "رئيسا للمجلس"، وجمهورية مصر العربية والكويت والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية وباكستان وإندونيسيا وجامبيا .

ووافق المجلس التنفيذي بالإجماع على استضافة وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية للمؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف بالشئون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، بالمملكة العربية السعودية.

واعتمد المجلس في اجتماعه الذي عقد الخميس الماضي، بالأردن، مقترح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بشأن إدراج موضوع ضوابط الحديث في الشأن العام على جدول أعمال المجلس.

ووافق الحاضرون بالإجماع على إدراج الموضوع ضمن أعمال المؤتمر العام لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية المقبل المزمع عقده بالمملكة العربية السعودية، بناء على عرض وزير الأوقاف لملخص الموضوع، وتم تكليف وزارة الأوقاف المصرية بإعداد ورقة عمل حول الموضوع يتم عرضها ومناقشتها في المؤتمر العام للمجلس.