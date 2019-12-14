الحجز بكرة.. طرح شقق للتمليك 3 غرف وصالة (مقدم 135 ألف جنيه)

كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان غدا الأحد، فتح باب الحجز لعدد محدود من الوحدات السكنية (3 غرف وصالة) بنظام التمليك بالمحور الاستثماري، على أن تُنفذ خلال 36 شهراً، بمحافظتي بورسعيد ودمياط.

ويستمر الحجز حتى وبيع كراسات الشروط حتى يوم الأربعاء 15 يناير المقبل، وينشر مصراوي، مواصفات الشقق وأسعارها وطريقة الحجز.

مواصفات الشقق:

تتواجد الشقق في محافظة بورسعيد، بمنطقة بورفؤاد "شرق كلية التربية الرياضية"، بمساحات تصل لـ110 أمتار - 112 - 116 مترًا)، كما تتواجد في منطقي شطا والزرقا بمحافظة دمياط بمساحات تتراوح بين (120 مترا و105 أمتار)، على أن تكون الشقة 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام.

وتتواجد كراسات الشروط حتى نهاية الحجز يوم 15 يناير المقبل، في مكاتب البريد المُميكنة بمحافظتي بورسعيد ودمياط، بالإضافة إلى المكاتب الرئيسية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية.

طريقة الحجز والتخصيص:

يتم التسجيل والحجز من خلال الموقع الإليكتروني للصندوق (https://cservices.shmff.gov.eg/reservations)، ويجب أن يكون المُتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصري الجنسية.

وأتاح صندوق الإسكان الاجتماعي للحاجزين التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمشروع لنفس الشخص أو باسم الزوجة أو الأولاد القصر، بشرط شراء كراسة شروط الحجز، وسداد مبلغ مُقدم جدية الحجز، ومبلغ مصاريف التسجيل لكل وحدة سكنية بشكل مُنفرد، لتكون مساوية لعدد الوحدات المُراد حجزها بإيصالات منفصلة لكل وحدة سكنية على حدة.

ويتم تخصيص رقم الوحدة ورقم العمارة يكون عن طريق قرعة إليكترونية عشوائية خلال 15 يوما من تاريخ إغلاق التسجيل على الموقع الإليكتروني، وذلك بناءً على ما سيقوم المواطن باختياره بموقع الحجز الإليكتروني، بحيث تكون الأولوية في التخصيص للحاجزين من أبناء المحافظة أو العاملين بها.

الأسعار ومقدم الحجز:

يتم تحديد الأسعار وفقا للمساحات وتمييز الدور سوار كان أرضي أو مُتكرر أوأخير، وطبقاً لنوعية الوحدات المطلوبة، على أن تكون هذه الأسعار قابلة للزيادة في حدود 10%، وذلك بخلاف 5% من إجمالي ثمن بيع الوحدة كمبلغ للصيانة.

وويصل سعر الشقة في بورسعيد لـ820 ألفًا وحتى 950 ألف جنيه، ويكون مقدم الحجز ثابت وهو 135 ألف جنيه، أما في دمياط يتراوح سعر الشقة الـ120 مترا بين 800 ألف وحتى 850 ألفًا على أن يكون مقدم الحجز 130 ألفًا، أما الشقة الـ105 أمتار والتي تقع بمنطقة شطا يتراوح سعرها بين 540 ألفًا وحتى 605 آلاف ومقدم الحجز سيكون 90 ألف جنيه.

نظم السداد:

يتم سداد باقي إجمالي ثمن الوحدة طبقاً لأحد البديلين، الأول، بالتقسيط على 3 سنوات بعدد 12 دفعة ربع سنوية متساوية بدون احتساب فائدة، والبديل الثاني، بالتقسيط على 5 سنوات بعدد 20 دفعة ربع سنوية مقسمة إلى 12 دفعة ربع سنوية متساوية بدون احتساب فائدة، و8 دفعات ربع سنوية متساوية بفائدة تُعادل سعر الائتمان والخصم المُعلن بالبنك المركزي.

مستندات الحجز:

- إيصال شراء كراسة شروط الحجز.

- إيصال سداد مقدم الحجز، وإيصال سداد مصاريف التسجيل.

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي "كهرباء – غاز – مياه".