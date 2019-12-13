45 إسعاف وطوارئ.. الصحة تكشف خطة التأمين الطبي لمنتدى شباب العالم

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الوزارة أعدت خطة شاملة للتأمين الطبي لمنتدى شباب العالم المقرر أن ينطلق غدا السبت ويستمر حتى 17 ديسمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة - في بيان اليوم الجمعة - أن الخطة تشمل الدفع بـ 45 سيارة إسعاف مجهزة، وعيادتين ميدانيتين لتأمين قاعة المؤتمرات مجهزتين على أعلى مستوى بجميع الأدوية والمستلزمات الطبية، وفرق طبية من كافة التخصصات كالطواريء والقلب وأمراض باطنة وجراحة وعظام وذلك لتقديم الإسعافات الأولية، والتعامل مع أية حالة مرضية في الحال.

وقال مجاهد إن كل عيادة مجهزة بوحدة رعاية مركزة للحالات الحرجة لتقديم الخدمة الطبية على مدار 24 ساعة، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق لإخلاء الحالات بعد إسعافها إلى مستشفىيات ذات الخدمة الثلاثية مثل مستشفى شرم الشيخ الدولي.

من جانبه، قال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف إن الهيئة وضعت خطة انتشار سريع لسيارات الإسعاف داخل قاعة المؤتمرات وفي محيطها وعلى طول طريق السلام ومقرات إقامة الضيوف والطريق الدائري، كما سيتم تكثيف سيارات الإسعاف على كافة المحاور والطرق الرئيسية شاملة المطار، مؤكدا انعقاد غرفة الطواريء على مدار الـ 24 ساعة بمقر هيئة الإسعاف بمدينة شرم الشيخ.

على جانب متصل، أكد مجاهد أنه تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع مستشفيات محافظات إقليم القاهرة الكبرى والقناة وسيناء، لافتا إلي التنسيق بين مستشفيات وزارة الصحة والجامعية، ومركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة، والتأكد من توافر الأطقم الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات ، كما تم تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية، موضحا أنه تم مراجعة مخزون أكياس الدم للتأكد من توافر مخزون كاف من أكياس الدم ومشتقاته من الفصائل المختلفة بالمراكز الإقليمية لنقل الدم.

وأشار إلى أنه تم منع إجازات العاملين بالمستشفيات خلال فترة الاستعداد وخاصة الأقسام الحرجة "الطوارئ، والرعايات المركزة، والحروق، والسموم".