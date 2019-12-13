تزامنًا مع الأمطار.. "الكهرباء" تجهز فرق طوارئ وتوجه نصائح للمواطنين

كتب - محمد صلاح:

جددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مناشدتها لجموع المواطنين، عدم الاقتراب من مهمات الكهرباء أو الأسلاك العارية الموجودة ببعض المناطق.

وطالبت الكهرباء بالإبلاغ الفوري حال اكتشاف أي كابل أو سلك عارى عبر خدمة العملاء 121 التي خصصتها لاستقبال شكاوى المواطنين المختلفة.

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، إن بعض محافظات الجمهورية شهد تساقط أمطار غزيرة بدءًا من الأربعاء، وذلك بالتزامن مع بدء دخول فصل الشتاء، مؤكدًا أنه تم تجهيز فرق فنية طوال الـ 24 ساعة بمختلف قطاعات وإدارات شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.

وأكد حمزة، فى تصريحات لمصراوي، أن وزارة الكهرباء ممثلة في شركات التوزيع والنقل والإنتاج ما تزال تكثف من عمليات الصيانة والاستعداد جيدًا لاستقبال الشتاء وموجات الأمطار والسيول التى تجتاح بعض المناطق.

كما أشار إلى أن الوزارة هدفها تأمين الشبكة ومواجهة أى انقطاعات طارئة من الممكن أن تحدث، مؤكدًا أن مصر لديها ما يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية بقدرات احتياطية تمثل 25%، بالإضافة إلى تطوير شبكات النقل والتوزيع والتي لها مردود إيجابي في مجال الطاقة.

وأضاف أنه حتى الآن لا توجد أي خسائر مادية أو بشرية جراء موجة الأمطار الغزيرة، منوهًا بأنه تم تشكيل فرق صيانة للمرور على مكونات الشبكة بجميع شركات التوزيع المختلفة على مستوى الجمهورية، حيث تقوم حاليًا بتفقد جميع المهمات الموجودة بالمحطات والمحولات وشبكات التوزيع، بالإضافة لتأمين وصول التيار لأعمدة الإنارة، مؤكدًا أنه تم توفير وتجهيز مولدات كهربائية إحتياطية بديلة للمنشآت الحيوية حال انقطاع الكهرباء عنها لأي سبب، ولعدم تكرار ما حدث في الشتاء الماضي، لعدم تكرار مشكلة السيول التى تعرضت لها بعض المحافظات العام الماضي.

وأوضح أن الوزارة استعدت جيدًا لتلافي أخطائها السابقة، مشيرا إلى أن هناك عدة إجراءات متعارف عليها تقوم بها شركات الكهرباء قبل حلول فصل الشتاء من كل عام لمواجهة السيول والشبورة المتوقع حدوثها، أهمها وجود غرفة طوارئ مركزية بالوزارة، وغرف فى شركات النقل والتوزيع

وأشار إلى أنه في إطار خطة الطوارئ للتصدى لموجات الطقس السيئ، وحرصًا على سلامة المواطنين يتم أحيانًا فصل بعض مهمات الكهرباء أثناء سوء الأحوال الجوية، مطمئنا المواطنين بأن جميع قنوات التواصل مفتوحة باستمرار مع الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها لتلقى أي شكاوى.

وتابع بأن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، يصدر تعليمات مستمرة لرؤساء شركات نقل وتوزيع الكهرباء باتخاذ الإجراءات الفورية ومراجعة الخطوط والشبكات والمشروعات المتواجدة في مسارات مخرات السيول، خاصة في المناطق الصحراوية والمكشوفة في سيناء والصعيد وتغيير مسارها لحمايتها حتى لا تتسبب في انقطاعات التيار وتكثيف إزالة الأشجار لمنع تساقطها على خطوط الكهرباء بسبب الرياح.​