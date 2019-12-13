اتصال مباشر.. ننشر أرقام الخطوط العاجلة لشكاوى الأمطار في 38 من أحياء القاهرة
كتب - محمد نصار:
أعلنت محافظة القاهرة عن تخصيص مجموعة الأرقام من أجل تلقي شكاوى المواطنين بالعاصمة بشأن الأمطار، حيث خصصت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة 3 أرقام رئيسية لتلقي الشكاوى وهي (23907147- 23912136- 23901236).
وينشر مصراوي الأرقام الساخنة للإبلاغ عن أي شكاوى بشأن الأمطار والتي تم تخصيصها في كل حي من أحياء محافظة القاهرة البالغ عددها 38 حيًا مقسمة على 4 مناطق هي (الشمالية - الجنوبية - الشرقية - الغربية).
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