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اتصال مباشر.. ننشر أرقام الخطوط العاجلة لشكاوى الأمطار في 38 من أحياء القاهرة

04:02 ص الجمعة 13 ديسمبر 2019
اتصال مباشر.. ننشر أرقام الخطوط العاجلة لشكاوى الأمطار في 38 من أحياء القاهرة

الأمطار

كتب - محمد نصار:

أعلنت محافظة القاهرة عن تخصيص مجموعة الأرقام من أجل تلقي شكاوى المواطنين بالعاصمة بشأن الأمطار، حيث خصصت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة 3 أرقام رئيسية لتلقي الشكاوى وهي (23907147- 23912136- 23901236).

وينشر مصراوي الأرقام الساخنة للإبلاغ عن أي شكاوى بشأن الأمطار والتي تم تخصيصها في كل حي من أحياء محافظة القاهرة البالغ عددها 38 حيًا مقسمة على 4 مناطق هي (الشمالية - الجنوبية - الشرقية - الغربية).​

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