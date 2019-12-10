البرلمان يرفع جلساته لـ22 ديسمبر

كتب- أحمد علي زميرا إبراهيم:

رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود البرلمان للانعقاد يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر.

وشهدت الجلسة مناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير الثقافة.

وقالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن هناك جهود كبيرة تبذل وتنسيق بين كل القطاعات التابعة للوزارة لتحقيق استراتجية مصر 2030 فيما يتعلق بالجانب الثقافي، وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة للتطوير والهيكلة.

وأضافت الوزيرة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، ردا على طلبات إحاطة مقدمة من النواب، بشأن تفعيل دور قصور الثقافة وتفعيل الثقافة الشعبية، قائلة: "حاليا كل الجهات تعمل مع بعضها، وقبل ذلك كانت جزر منعزلة، وننسق لنحقق الاستراجية، كل جهات الوزارة تشتغل مع بعضها، وما يطبق في الأوبرا ليس إهدار أموال، فكل قطاع له ميزانيته، وننسق بين القطاعات لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة".​