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تعرف على تفاصيل طقس الاثنين (بيان بالدرجات)

10:00 م الأحد 01 ديسمبر 2019
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القاهرة- (مصراوي):

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود الاثنين، طقس مائل للدفء شمالًا، وحار على جنوب الصعيد نهارًا، وبارد ليلًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتكثر في المناطق الشمالية الشرقية.

ويتوقع الخبراء سقوط أمطار على السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من سيناء، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا، على مناطق من شمال البلاد، حتى شمال الصعيد.

أما فيما يخص حالة الرياح، فأغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على على جنوب سيناء، وخليج السويس، والبحر الأحمر، ما يؤدي لاضطراب حركة الملاحة.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الاثنين، على محافظات الجمهورية، فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 22
شبين الكوم 15 21
طنطا 13 21
دمنهور 14 21
الإسكندرية 16 22
بلطيم 15 21
مطروح 13 21
السلوم 12 21
سيوة 09 21
بورسعيد 17 22
دمياط 17 22
الزقازيق 15 23
الإسماعيلية 13 23
السويس 13 23
العريش 12 22
رفح 11 21
رأس سدر 14 23
شرم الشيخ 20 26
الفيوم 15 22
المنيا 12 23
أسيوط 12 24
سوهاج 11 24
قنا 12 25
أسوان 14 26

الطقس درجات الحرارة الأرصاد الجوية

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