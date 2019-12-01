محافظ الجيزة: الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمركز الصف نهاية الشهر الجاري

الجيزة- أ ش أ:

قال محافظ الجيزة أحمد راشد، إنه سيتم الانتهاء من الأعمال المتبقية من مشروع الصرف الصحي بمركز الصف نهاية الشهر الجاري، حيث جاري حاليًا الانتهاء من توصيل الوصلات الرئيسية.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم الأحد، مع النواب الممثلين لدوائر (الصف - أطفيح - البدرشين - العياط)؛ لمناقشة جهود المحافظة لخدمة المواطنين وإطلاعهم على المشروعات التي تُجرى في كافة القطاعات والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم ، والوقوف على مستوى الخدمات والعمل على حل أي معوقات.

وأضاف راشد: "أنه تم التشديد على الجهاز التنفيذي للصرف الصحي بالالتزام بالتشغيل في الموعد المحدد نظرًا للأهمية القصوى الذي يمثلها المشروع للمواطنين"..مؤكدًا أنه جاري الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمدينة العياط خلال الفترة القادمة وجاري مد خدمة الصرف الصحي لـ18 قرية بالعياط ضمن مشروع مصرف الرهاوي، والتي ستسهم بشكل كبير في احتواء أية أزمات للصرف الصحي بمركز العياط.

وحول مشكلة الكثافات الطلابية بالمدارس، أوضح المحافظ أنه تم استلام حوالي 6 آلاف مقعد مدرسي خلال الفترة الماضية ويجري العمل على استلام 10 آلاف مقعد جديد ؛ تمهيدًا لتوزيعها على مدارس المحافظة ؛ للتخفيف من الكثافات المرتفعة بالمدارس حيث تم مسبقًا رصد احتياجات المدارس من المقاعد.

كما تم خلال اللقاء مناقشة دعم مستشفيات (أطفيح - الصف - العياط - البدرشين) بالتخصصات المطلوبة وخاصة في العناية المركزة ومتابعة المراحل المتبقية بمحطة الصرف الصحي لقرى (الشوبك - أبورجوان - مزغونة بالبدرشين، وتركيب بلاط إنترلوك للشوارع الصغيرة بمدينة البدرشين، وبحث آخر إجراءات المحافظة في ملف تلقي طلبات تقنين الأراضي وآخر المستجدات في تطوير سوق العياط والمشكلات الخاصة بمواقف السرفيس، ووضع حلول لسد العجز في سيارات الأجرة.​