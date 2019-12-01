السكة الحديد: احتكاك جرار زراعي بقطار ركاب بالمنصورة

كتب- أسامة علي:

كشفت هيئة السكة الحديد، تفاصيل احتكاك جرار زراعي بقطار ركاب المطرية/ المنصورة.

وقال الهيئة، في بيان اليوم الأحد، إنه أثناء سير جرار زراعي بمقطورة (بدون لوحات معدنية) بجوار خط السكة الحديد بين محطتي سلسيل والرياض بخط المنصورة - المطرية، انحرفت المقطورة باتجاه السكة الحديد، ما أدي إلى إحتكاكه مع العربة الأولى من قطار 208 ركاب المطرية المنصورة.

وأسفر عن الاحتكاك، وجود تلفيات خفيفه بالعربة وحدوث كدمات طفيفه لـ2 ركاب وعلى الفور تم نقلهم لمستشفى ميت سلسيل العام، بحسب البيان.

ولفت البيان إلى أن القطار استكمل رحلته للمنصورة بدون أي عوارض.

وناشدت الهيئة قائدي المركبات والدراجات البخارية والمشاة بالإلتزام بتعليمات الهيئة والعبور من المنافذ الشرعية حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.​