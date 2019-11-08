البيئة: متابعات مستمرة لتحسين منظومة النظافة بقرى ومراكز قنا

كتب - محمد نصار:

نفذ البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، عدة زيارات ومتابعات ميدانية بجميع مراكز وقرى محافظة قنا من خلال لجنة مشكلة من أعضاء إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة والجهة الاستشارية للبرنامج في محافظتي قنا وأسيوط.

يأتي ذلك في إطار خطة عمل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة والذي تنفذه الوزارة في المحافظات الأربعة قنا، وأسيوط، والغربية، وكفر الشيخ بالتعاون مع شركاء التنمية من الاتحاد الأوروبي وبنك التعمير الألماني وهيئة التعاون الدولي الألمانية والمعونة السويسرية.

وأوضحت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذه المتابعات الميدانية تأتي في إطار الوقوف على الوضع الحالي لوحدات إدارة المخلفات الصلبة في جميع مراكز المحافظة وتجهيزاتها وتحديد ما يلزمها من أعمال صيانة ومن تجهيزات إلكترونية من أجل تطوير بيئة العمل وتمكن أعضاء وحدة إدارة المخلفات بالمركز من أداء أعمالهم على أكمل وجه.

وأضافت فؤاد أن المتابعات الميدانية تهدف إلى متابعة وضع التشكيل المؤسسي الحالي للهيكل الإداري لوحدة إدارة المخلفات الصلبة وذلك ضمن أعمال البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة في كل مركز والتأكد من استكمال أعضاء وموظفي الوحدة بما يتطابق مع الهيكل الإداري للوحدة وذلك في 9 مراكز بمحافظة قنا منها مركز أبو تشت، فرشوط، دشنا ، قوص، نقادة، نجع حمادي، الوقف، قفط وقنا.

وتهدف هذه المتابعات الميدانية لمختلف الوحدات المحلية والقروية بالمحافظة إلى دراسة فاعلية جهود الجمعيات الأهلية العاملة في مجال المخلفات الصلبة في مختلف المراكز ودعمها.

من جهة أخرى، قام فريق التوعية الطلابية بالإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بوزارة البيئة بصنع عروسة المولد النبوي الشريف من المخلفات لرفع الوعي البيئي لدى كافة فئات وشرائح المجتمع بإعادة تدوير المخلفات الورقية والبلاستيكية والكرتونية وتعظيم الاستفادة منها والتوعية بمفهوم إعادة التدوير كأحد الوسائل للحفاظ على البيئة.

وقام الفريق بعمل عروسة المولد من ورق كرتون وكروشيه، وعروسه قديمة، وزجاجة بلاستيك، وقماش مستهلك، وفوم وخرز، وبعض الخامات والمكونات البسيطة وغير المكلفة للتأكيد على مبدأ إعادة تدوير المخلفات حماية للبيئة وحفاظا على الموارد الطبيعية.