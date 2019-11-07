السيسي للمصريين: "عمري ما كدبت"

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الشعب المصري في نضال مستمر لمواجهة الإرهاب والتحديات التي تواجه الدولة.

جاء ذلك في كلمته بالاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، اليوم الخميس، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وأضاف السيسي، "الحكاية مش حكاية رئيس ونظام، ده كلام على الأقل بالنسبة لي مش موجود إن شاء الله، دي قضية بناء أمة والدفاع عنها وحمايتها والجري بأقصى ما يمكن علشان تتحط في المكان اللي ربنا يقدرنا عليه".

وواصل: "مش هنسى الشر وأهله، ده من سنين طويلة فاتت، الناس اللي تعرفني تعرف إن عمري ما كدبت، حتى وأنا موجود في المكان اللي بيقول عليه أهل السياسية إنه محتاج لوع وحاجات من دي، مفيش كلام من ده، لأن النبي محمد قاد ونجح وهوا كده (في إشارة إلى الصدق والاستقامة)".