أبوشقة: ندرس حل أزمة موعد فض دور الانعقاد ولا مانع قانوني من المد

كتب- أحمد علي:

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن المجلس سيدرس الأزمة التي تواجهه بشأن موعد انتهاء دور انعقاده الحالي، وبدء مجلس النواب المقبل.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الأربعاء، موضحا أن هناك تعارضًا بين نصين دستوريين، أحدهما نص على أن مدة الفصل التشريعي لمجلس النواب، هي 5 سنوات، والنص الثاني الذي يلزم ببدء كل دور الانعقاد في الخميس الأول من شهر أكتوبر.

وأضاف أبو شقة أن حال الالتزام بالنص الأول الخاص بمدة الفصل التشريعي، سيبدأ مجلس النواب الجديد في 10 يناير 2021، لأن مجلس النواب الحالي بدأ في 10 يناير 2016، وبالتالي سيتعارض ذلك مع النص الدستوري الثاني الذي يلزم ببدء كل دور الانعقاد في الخميس الأول من أكتوبر.

وتابع: حال الالتزام بالنص الدستورى الثاني، الخاص ببدء دور الانعقاد في أكتوبر، سيبدأ دور الانعقاد الأول من مجلس النواب الجديد في أكتوبر 2020 وبالتالي، سيخالف ذلك النص الأول الخاص بمدة المجلس وهي 5 سنوات، حيث لن يكمل المجلس الحالي مدته الدستورية.

وقال أبوشقة: سندرس تلك الأزمة، وهل تلك المواعيد المنصوص عليها في الدستور، إلزامية أم تنظيمية، للخروج بأفضل الحلول الدستورية لحل الأرمة.

وحول مدى إمكانية، مد دور الانعقاد الحالي، لما بعد شهر يوليو المقبل، أكد أبوشقة أنه لا يوجد أي مانع قانوني من ذلك، حيث أن الدستور نص على ألا تقل مدة دور الانعقاد الحالي عن ٩ شهور، ما يعنى إمكانية مد مدته.