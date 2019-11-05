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    "شوقي" يستعرض خطة إصلاح التعليم بالمؤتمر العربي للتنمية

    05:56 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
    "شوقي" يستعرض خطة إصلاح التعليم بالمؤتمر العربي للتنمية

    الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

    كتب - أسامة علي:

    شارك الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، صباح اليوم، في فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر العربي للتنمية المستدامة، والذي تنظمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

    واستعرض الدكتور طارق شوقي جهود الوزارة في المخطط الشامل لتطوير التعليم في مصر على مستوى المراحل المختلفة للتعليم الأساسي والجامعي، وذلك لصياغة ثقافة جديدة ومتطورة تعتمد على نهج المعرفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، بحيث تستمر تلك الثقافة مع الطالب على مدى المراحل التعليمية وحتى بعد التخرج.

    كما تطرق وزير التعليم، خلال كلمته، إلى الحديث عن تطوير المناهج الدراسية بالاشتراك مع الجهات العالمية المتخصصة ذات الخبرة العريقة في هذا المجال، لافتًا إلى أن الوزارة تقوم بخطوات لحل مشكلات كثافة الفصول المدرسية.

    طارق شوقي المؤتمر العربي للتنمية وزارة التربية والتعليم التنمية المستدامة وزارة التخطيط

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