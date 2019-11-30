بدء حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم

كتب - محمد عاطف:

بدأ قبل قليل، حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم، في شعر العامية لعام 2019، والتي ترعاها مؤسسة "ساويرس" للتنمية الاجتماعية.

وتوافد عدد كبير من المثقفين والشعراء مساء السبت؛ لحضور الحفل، الذي انطلق بإذاعة السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

وجاء على رأس الحضور رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، والدكتور محمد العدل، والدكتور محمد أبوالغار، والشاعر زين العابدين فؤاد، إلى جانب الفائزين بالجائزة.

وضمت القائمة القصيرة للمرشحين للفوز بالجائزة هذا العام: مينا ثابت عن ديوانه "ما وراء الكنيسة"، جورج راتب عن ديوان "اتجاه حلوان"، مصطفى أبو مسلم عن ديوان "ملاذ أخير لوحش مفترس"، أحمد الجميلي عن ديوان "لايق دعا الحلاج عليك"، وائل فتحي عن ديوان "العادي ثائرا وشهيدا"، مصطفى ناصر عن ديوانه "تفاصيل سرية جدا"، ربيع حامد عن ديوان "آخر سؤال للخضر"، أحمد الطحان عن ديوانه "الضريبة 40%".