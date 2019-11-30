رئيس الوفد يكرّم أسر شهداء الجيش والشرطة في أسيوط



كتبت- ميرا إبراهيم:

كرّم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، والدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس الحزب، والمتحدث الرسمي للحزب، أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة بمحافظة اسيوط بدرع الوفد.

والمكرمون هم الشهيد محمد صلاح، ونبية فهمي، ومصطفي محمد، وفاروق جعفر، ومجدي شوقي موسي، ومحمد بدري أحمد، وسيد أحمد، وعلي عامر مصطفي، على دورهم الوطني وتضحيتهم التي حفرها التاريخ بحروف من نور.

جاء ذلك خلال مؤتمر جماهيري حاشد لتدشين مبادرة "الوفد مع المرأة" في الصعيد، المنعقد في جامعة أسيوط، اليوم السبت، بحضور عدد من قيادات الوفد، وحشود من المواطنين.

وانطلقت مبادرة "الوفد مع المرأة" في سبتمبر الماضي، برئاسة الدكتور ياسر الهضيبي، والدكتورة أميرة أبو شقة، المنسق العام، خلال مؤتمر جماهيري حاشد بمحافظة الغربية، ثم تم تدشينها في بورسعيد في أكتوبر الماضي، في إطار مبادرات حزب الوفد لدعم الوفد للدولة المصرية لبناء دولة عصرية حديثة، حيث تم توقيع عدد من البروتوكولات مع الهيئات والجهات المسئولة في الدولة، وتوزيع عدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم المرأة المعيلة بالمحافظة.