غدًا.. اللجنة العامة بالبرلمان تجتمع لمناقشة فرض الطوارئ

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قرر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عرض قرار رئيس الحكومة بفرض حالة الطوارئ، على اجتماع اللجنة العامة للبرلمان، في تمام الساعة العاشرة.

جاء ذلك عقب إلقاء رئيس الحكومة، بيانٍ حول أسباب فرض حالة الطوارئ في الجلسة العامة للبرلمان.

وأشار عبدالعال، إلى أنه وفقًا للدستور والقانون، سيتم مناقشة قرار فرض حالة الطوارئ قبل إحالته للجلسة العامة للمناقشة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن قوى الشر والظلام تطمع في زعزعة أمن واستقرار مصر، قائلًا: "هذا لن يتم على بلد يحفظها الله وجندها من خير أجناد الأرض".

وأكد أن العمليات الإرهابية لن تعطل عملية التنمية، لاسيما وأن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في عمليات الإصلاح، ببناء البلاد والإصلاح الاقتصادي، ما دفع بعض المنظمات الدولية للإشادة بالأوضاع في مصر.

وجدد مدبولي التأكيد على التزام الحكومة في حماية الحريات العامة والحفاظ على الأمن القومي للبلاد.