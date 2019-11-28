رئيس النواب: طارق عامر مصرفي مشهود له بالخبرة والكفاءة

كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

أشاد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بمجهودات طارق عامر محافظ البنك المركزي، خلال السنوات الماضية.

ووافق مجلس النواب، في جلسته الطارئة اليوم، على التجديد لطارق عامر في منصب محافظ البنك المركزي لمدة 4 سنوات.

ونظرت الجلسة الطارئة في كتاب رئيس الجمهورية بالترشيح لشغل منصب محافظ البنك المركزي، والمرشح له طارق عامر، وفق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من لائحة المجلس.

وقال عبدالعال إن: "طارق عامر مصرفي معروف ومشهود له بالخبرة والكفاءة، وشغل المنصب لمدة 4 سنوات بجدارة، وسيرته الذاتية ليست بخافية عليكم (النواب)".

وأضاف: "تعلمون (النواب) الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية والبنك المركزي في وضع السياسات النفدية والائتمانية والمصرفية المناسبة للظروف التي مرت بها البلاد، وفي ضوء النتائج الإيجابية الملموسة، وفي ضوء مراقبة البرلمان للجهاز المصرفي والحرص على سلامته، جاء ترشيح الرئيس السيسي لطارق عامر للتجديد له مرة أخرى لشغل المنصب".

رفع الدكتور علي عبدالعال، الجلسة العامة الطارئة، بعد نحو 15 دقيقة فقط من انطلاقها.